Один человек пострадал в ДТП в районе ТЦ «Принц» на юго-западе Москвы

Автор: Sargo Дата публикации: 18:52

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Два автомобиля столкнулись на ул. Каховка на юго-западе столицы. В результате пострадал один человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 18 на ул. Каховка произошло столкновение двух транспортных средств. В результате пострадал один человек, его осматривают медики «скорой помощи». Один из автомобилей после ДТП загорелся», - рассказали в ведомстве.