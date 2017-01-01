Фонтан воды забил на Варшавской улице в Санкт-Петербурге

Автор: AndreyKudryavcev Дата публикации: 19:34

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Возле дома по адресу: Санкт-Петрбург ул. Варшавская, д. 23, к. 3 прорвало трубу с горячей водой. Из земли забил высокой фонтан воды.