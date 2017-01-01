Автомобиль врезался в столб и загорелся на улице Каховка в Москве

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Два автомобиля столкнулись на ул. Каховка на юго-западе столицы. В результате пострадал один человек. ДТП произошло в районе д. 18 на ул. Каховка, столкнулись двух транспортных средства, «БМВ» и ещё одна иномарка. В результате пострадал один человек, его госпитализировали в одну из больниц города. В результате аварии один из автомобилей загорелся. На место ДТП прибыли оперативные службы города.