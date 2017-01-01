В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад не помеха отдыхающим в Анапе купаться в Чёрном море

Снегопад не помеха отдыхающим в Анапе купаться в Чёрном море

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
19:16
  • 23
  • 0

С утра в Анапе шёл мелкий снег, птицы собираются в стаи, что бы улететь в более тёплые края, животные заняты поиском крова на зиму. Некоторые отдыхающие, стараясь урвать последние ощущения ласковых волн, купаются в Чёрном море. После полудня начался снегопад, трава, кусты и деревья стали белыми от снега, а дороги и скамейки мокрыми, так как ещё не утратили тепла и снег на них быстро таял. Зима пришла и в южные регионы нашей страны.

Краснодарский край, г. Анапа

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 1
20:49 | Sargo
В Москве морозный вечер, температура продолжает падать
89 0
09:52 | MuXaulSP
Трактор вхолостую наматывает километраж в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
83 2
21.11 12:27 | Олег Соловьев
В Новороссийске после дождя затопило дороги (ВИДЕО)
103 0
23.10 13:56 | mreportertv
Смерч над Чёрным морем заметили в Анапе
159 0
11.10 12:29 | mreportertv
В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море