Снегопад не помеха отдыхающим в Анапе купаться в Чёрном море

Автор: Стрелец Дата публикации: 19:16

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С утра в Анапе шёл мелкий снег, птицы собираются в стаи, что бы улететь в более тёплые края, животные заняты поиском крова на зиму. Некоторые отдыхающие, стараясь урвать последние ощущения ласковых волн, купаются в Чёрном море. После полудня начался снегопад, трава, кусты и деревья стали белыми от снега, а дороги и скамейки мокрыми, так как ещё не утратили тепла и снег на них быстро таял. Зима пришла и в южные регионы нашей страны.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197403

Краснодарский край, г. Анапа