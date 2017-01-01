Снегопад не помеха отдыхающим в Анапе купаться в Чёрном море
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 19:16
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- 23
С утра в Анапе шёл мелкий снег, птицы собираются в стаи, что бы улететь в более тёплые края, животные заняты поиском крова на зиму. Некоторые отдыхающие, стараясь урвать последние ощущения ласковых волн, купаются в Чёрном море. После полудня начался снегопад, трава, кусты и деревья стали белыми от снега, а дороги и скамейки мокрыми, так как ещё не утратили тепла и снег на них быстро таял. Зима пришла и в южные регионы нашей страны.Краснодарский край, г. Анапа
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