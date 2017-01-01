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Главная  /  Репортажи  /  На улице Острякова на севере столицы рабочим придавило ноги плитой: адресные планы

На улице Острякова на севере столицы рабочим придавило ноги плитой: адресные планы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:32
  • 26
  • 0

На улице Острякова рабочим придавило ноги плитой: адресные планы.

  • 26
  • 0

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