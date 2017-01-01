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Главная  /  Репортажи  /  Новогодние украшения ручной работы европейских производителей в ГУМе

Новогодние украшения ручной работы европейских производителей в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:33
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На 1-ой линии в ГУМе стартовала продажа ёлочных украшений ручной работы от европейских производителей.

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