Два человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 20:02
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Два человека пострадали в результате автомобильной аварии на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «На Каширском шоссе в районе д. 22, корп 2 произошло столкновение трех автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека», - рассказал собеседник агентства. В столичном управлении ГИБДД Агентству «Москва» сообщили, что информация о ДТП по данному адресу проверяется.
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