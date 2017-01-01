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Два человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
20:02
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Два человека пострадали в результате автомобильной аварии на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «На Каширском шоссе в районе д. 22, корп 2 произошло столкновение трех автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека», - рассказал собеседник агентства. В столичном управлении ГИБДД Агентству «Москва» сообщили, что информация о ДТП по данному адресу проверяется.

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