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Главная  /  Репортажи  /  ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка готовятся к открытию на Красной площади в Москве

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка готовятся к открытию на Красной площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:19
  • 19
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ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка готовятся к открытию на Красной площади в Москве.

  • 19
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