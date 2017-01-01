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Иномарка врезалась в столб и рекламный щит на Варшавском шоссе: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:48
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 99, автомобиль "Шкода Суперб" совершил наезд на препятствие.

Иномарка двигалась по основному ходу Варшавского шоссе, по невыясненной версии водитель потерял управление, автомобиль вылетел на тротуар и правой частью по касательно врезался в столб. Снеся знак пешеходного перехода, иномарка пролетела ещё около 50 метров и левой частью врезалась в рекламный щит, после чего вылетела на дублёр Варшавского шоссе.

В результате ДТП водитель иномарки оказался зажат в салоне автомобиля. Очевидцами аварии стали сотрудники ГИБДД, которые вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Пострадавшего удалось извлечь из покорёженного автомобиля до прибытия пожарных и передать медикам.

Из-за разгерметизации топливной системы произошёл розлив бензина, прибывшие пожарные смыли топливо с проезжей части. В салоне автомобиля находились ещё двое пассажиров, они видимых травм не получили. Пострадавшего водителя иномарки госпитализировали в больницу города. Причины ДТП установит группа разбора.
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