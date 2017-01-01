Иномарка врезалась в столб и рекламный щит на Варшавском шоссе: 1 пострадавший
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 01:48
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Иномарка двигалась по основному ходу Варшавского шоссе, по невыясненной версии водитель потерял управление, автомобиль вылетел на тротуар и правой частью по касательно врезался в столб. Снеся знак пешеходного перехода, иномарка пролетела ещё около 50 метров и левой частью врезалась в рекламный щит, после чего вылетела на дублёр Варшавского шоссе.
В результате ДТП водитель иномарки оказался зажат в салоне автомобиля. Очевидцами аварии стали сотрудники ГИБДД, которые вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Пострадавшего удалось извлечь из покорёженного автомобиля до прибытия пожарных и передать медикам.
Из-за разгерметизации топливной системы произошёл розлив бензина, прибывшие пожарные смыли топливо с проезжей части. В салоне автомобиля находились ещё двое пассажиров, они видимых травм не получили. Пострадавшего водителя иномарки госпитализировали в больницу города. Причины ДТП установит группа разбора.
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