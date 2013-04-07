Утилизация строительного мусора в пруду в городе Калуга

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В городе Калуга на улице Верховая, собственник жилого дома № 54, после окончания строительных работ, собирает строительный мусор (кирпич, битый камень и прочие строительные материалы) и сваливает его в деревенский пруд. Этот пруд является природоохранным объектом, который два года назад я и ещё один активист из деревни полностью вычистили от грязи, иловых отложений и мусора. Но это не останавливает господина, проживающего по указанному адресу, он решил сэкономить на утилизации мусора и сваливает его в пруд.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197425

Россия, г. Калуга, ул. Верховая, д. 38