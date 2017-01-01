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Ворона едет "зайцем" на машине

Автор:
Ryakin1971
Дата публикации:
16:07
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Ворона села на крышу машины и едет "зайцем" по своим делам в городе Белая Холуница Кировской области

  • 27
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