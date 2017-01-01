В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурный морозный день в Москве

Пасмурный морозный день в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:45
  • 5
  • 0

Пасмурный морозный день в Москве

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

158 2
01:48 | AlTeg()
Иномарка врезалась в столб и рекламный щит на Варшавском шоссе: 1 пострадавший
49 2
24.11 20:49 | Sargo
В Москве морозный вечер, температура продолжает падать