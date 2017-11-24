Сильный снежный буран над севером Сахалина

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24.11.17 над севером острова Сахалин прошел сильный циклон, скорость ветра достигала 25 м/с, видимость в городе Оха была всего несколько метров. За день до этого МЧС рассылало предупреждение об ухудшении погоды, все службы города были приведены в повышенную готовность. В городе образовались большие снежные заносы. Были перекрыты все выезды из города. Закрыт аэропорт, отменены занятия в школах. На 25.11.17 погода нормализовалась, ведется уборка снега.