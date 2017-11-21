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Главная  /  Репортажи  /  Незаконная свалка обнаружена на краю деревни Водозерье Республики Марий Эл

Незаконная свалка обнаружена на краю деревни Водозерье Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
01:19
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На окраине деревни Водозерье Килемарского района Республики Марий Эл появился незаконный песчаный карьер, который в последствии превращается в незаконную свалку. У нас выезжая, что из посёлка, что из деревни в сторону леса, вы обнаружите либо карьер, либо свалку, но, как в этом случае, и то и другое. В районе не могут наладить централизованную разработку песчаного карьера, а свалка ТБО есть. Нет должного контроля, или скорее, надзора за порядком в районе. На данный момент обнаружено около 46 карьеров. Это только вблизи райцентра. И самое печальное, что они с каждым месяцем увеличиваются.

Республика Марий Эл, Килемарский район, деревня Водозерье

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