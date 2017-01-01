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На 89 км МКАД автомобиль повис на отбойнике

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:34
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Днём 25 ноября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На 89-м км внешней стороны МКАД автомобиль «Ауди» повис на отбойнике. Как рассказала водитель, он двигался в сторону Алтуфьевского шоссе и его автомобиль подрезал автомобиль такси. Он резко выкрутил руль вправо, после чего на полной скорости наскочил на отбойник и пролетел по нему. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Автомобиль такси с места ДТП скрылся. Водитель автомобиля ждёт манипулятор, т.к. обычный эвакуатор его снять не сможет. В месте ДТП наблюдается затор.

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