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Санитарный вертолет совершил посадку в центре Подольска рядом с местом ДТП

Автор:
Павел Лузан
Дата публикации:
16:03
  • 36
  • 3

Санитарный вертолет совершил посадку в центре Подольска рядом с местом ДТП.

  • 36
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    16:07
    Это медицинский вертолет, совершил посадку рядом с ДТП для госпитализации пострадавшего.
  • Павел Лузан
    16:18
    Интерестно, Денис, а когда же Вы, многоуважаемый эксперт, видели санитарные вертолеты в такой расцветке??? Да и ДТП я, проезжая рядом, не увидел...
  • MR_Denis
    16:24
    Уважаемый Павел, с октября 2017 года на территории Московской области заступил на круглосуточное дежурство борт санитарной авиации вертолетного центра "Хели-драйв". http://helidrive.com/. Много лет компания дежурила по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, теперь осуществляет дежурство и по территории Подмосковья. Вылет на происшествия и санитарные перевозки между больницами. Если присмотреться на борту снятого вами вертолета будет написано "национальная служба санитарной авиации". Данные борты не окрашены в цвета МЧС или красно-белые, как на территории Москвы, а имеют обычный цвет как на видео или второй борт белый.
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