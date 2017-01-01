Молодые деревья, газоны и скамейки на Болотной набережной

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:53

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На Болотной набережной высадили молодые деревья, благоустроили газоны и сделали удобные лавочки. Набережная ожила и преобразилась.