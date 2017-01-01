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Главная  /  Репортажи  /  Масляное пятно в водоотводном канале Москва-реки

Масляное пятно в водоотводном канале Москва-реки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:50
  • 29
  • 1

В районе Болотной набережной в водоотводном канале Москва-реки наблюдается масляное пятно.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    19:35
    Там такой грязи полным полно и это не масляное пятно. У масляного пятна другой оттенок. Водоотводный канал стоило писать с заглавной буквы и также не объединять с Москвой-рекой, т.к эти два русла образуют две разных друг от друга реки.
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