Работа катка в Парке Горького в первые дни после официального открытия
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:23
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В Парке Горького после официального открытия стереокатка на обновлённых территориях в эти дни многолюдно. К кассам в выходные дни выстраиваются очереди. На катке по новым маршрутам катаются горожане и семьи с маленькими детьми. Некоторые, кто впервые встали на лёд, ещё не привыкшие к условиям скольжения, не удержав равновесие, падали, но при этом все обходилось без существенного травматизма. Напомним, что каток в Парке Горького был торжественно открыт в минувший четверг - 23 ноября. Как сообщают организаторы, в течение зимнего сезона 2017-2018 каток в парке Горького посетят более миллиона человек.
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