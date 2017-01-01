Работа катка в Парке Горького в первые дни после официального открытия

Автор: tim777 Дата публикации: 19:23

22

22 0

В Парке Горького после официального открытия стереокатка на обновлённых территориях в эти дни многолюдно. К кассам в выходные дни выстраиваются очереди. На катке по новым маршрутам катаются горожане и семьи с маленькими детьми. Некоторые, кто впервые встали на лёд, ещё не привыкшие к условиям скольжения, не удержав равновесие, падали, но при этом все обходилось без существенного травматизма. Напомним, что каток в Парке Горького был торжественно открыт в минувший четверг - 23 ноября. Как сообщают организаторы, в течение зимнего сезона 2017-2018 каток в парке Горького посетят более миллиона человек.