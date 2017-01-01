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Один человек пострадал в ДТП в Подольске

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:48
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Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 11. Столкнулись "Фольксваген", "Шевроле" и "Шкода". Все автомобили двигались попутно в сторону области. Перед светофором, на запрещающий сигнал, остановились "Шкода" и позади нее "Шевроле". Когда загорелся зеленый свет, машины плавно начали движение. В следующее мгновение в "Шевроле" врезался "Фольксваген". От сильного удара "Шевроле" проехал вперед, где ударил "Шкоду". В салоне "Шевроле" находились две девушки. Одной из них понадобилась помощь медиков. Остальные участники ДТП не пострадали. Как рассказал водитель "Фольксвагена", он взял машину у друга незадолго до ДТП. У машины автоматическая трансмиссия, навыка езды на которой у водителя "Фольксвагена" почти нет, так как он привык ездить на машинах с механической коробкой передач. Нажав на газ, водитель не сумел справиться с машиной и на полном ходу врезался в движущиеся впереди машины. Движение в месте аварии сильно затруднено.

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