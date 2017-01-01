Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 23:19

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197453

Загорелось помещение консъержа в жилом доме на юго-западе Москвы в районе Тёплый Стан. Пожар начался на первом этаже. Густой дым стал наполнять подъезд, встревоженные жильцы стали звонить в пожарную охрану. К прибытию пожарных весь подъезд 12-ти этажного дома был в дыму, на верхних этажах люди просили о помощи. Пожарные протянули рукавные линии и сбили пламя, одновременно с этим из подъезда выводились жильцы. Всего пожарными было спасено порядка 20 человек, из них трое детей. Дети надышались дымом и были напуганы. Помощь детям оказали прибывшие медики.На тушение пожара ушло 20 минут, на площади 5 кв. метров обгорели личные вещи, мебель и деревянные конструкции построенной комнаты. Консъержа в момент возгорания в комнате не было. В тушении было задействовано 5 пожарных расчетов. Предварительно, возгорание началось из-за поджога. Кому и зачем понадобилось устраивать пожар и подвергать жизни жильцов опасности, сейчас выясняет полиция.Москва, ЮЗАО, ул. Теплый Стан, д. 25 к 3