Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 23:19
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- 17
На тушение пожара ушло 20 минут, на площади 5 кв. метров обгорели личные вещи, мебель и деревянные конструкции построенной комнаты. Консъержа в момент возгорания в комнате не было. В тушении было задействовано 5 пожарных расчетов. Предварительно, возгорание началось из-за поджога. Кому и зачем понадобилось устраивать пожар и подвергать жизни жильцов опасности, сейчас выясняет полиция.
Москва, ЮЗАО, ул. Теплый Стан, д. 25 к 3
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