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День матери отметят 26 ноября в Заповедном посольстве парка "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:30
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В Заповедном посольстве парка "Зарядье" 26 ноября отметят День матери. Популярные мамы-блогеры поделятся своим опытом с будущими и настоящими мамами, пройдет творческое занятие-игра, приглашенный актер и дети подготовят представление и выступят с ним перед мамами, пройдет мастер-класс «Открытка маме»: дети смастерят открытки для мам в различных техниках – будет аппликация, квиллинг, вырезание, скрапбукинг.

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