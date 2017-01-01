В ТиНАО загорелся рынок

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:44

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197459

Загорелось одноэтажное торговое строение в городе Щербинка. Пожар начался внутри строения. Прохожие заметили, как из-под крыши торговых павильонов стал валить густой дым. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. По прибытию первого пожарного расчета 36-ой пожарной части было установлено, что происходит горение внутри торговых павильонов, огонь распространяется и может перекинуться на соседний торговый ряд, состоящий из киосков. Также создалась угроза пристроенному универсаму.На место происшествия дополнительно выехали 8 пожарно-спасательных подразделений. Уже прибывшие на место расчеты были задействованы в недопущении распространения пожара, а также в работе с бензорезом. С его помощью пожарные смогли срезать замки на многих павильонах и проникнуть внутрь. Позднее на место возгорания стали приезжать предприниматели, чей товар оказался в огне. Люди самостоятельно спасали уцелевшие товары и складировали их на улице.Возгорание происходило в магазине продуктов и хозтоваров. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2 часа чтобы полностью справиться с огнем. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют обстоятельства возгорания.Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3Б