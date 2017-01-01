В ТиНАО загорелся рынок
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 00:44
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На место происшествия дополнительно выехали 8 пожарно-спасательных подразделений. Уже прибывшие на место расчеты были задействованы в недопущении распространения пожара, а также в работе с бензорезом. С его помощью пожарные смогли срезать замки на многих павильонах и проникнуть внутрь. Позднее на место возгорания стали приезжать предприниматели, чей товар оказался в огне. Люди самостоятельно спасали уцелевшие товары и складировали их на улице.
Возгорание происходило в магазине продуктов и хозтоваров. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2 часа чтобы полностью справиться с огнем. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют обстоятельства возгорания.
Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3Б
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