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В ТиНАО загорелся рынок

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:44
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Загорелось одноэтажное торговое строение в городе Щербинка. Пожар начался внутри строения. Прохожие заметили, как из-под крыши торговых павильонов стал валить густой дым. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. По прибытию первого пожарного расчета 36-ой пожарной части было установлено, что происходит горение внутри торговых павильонов, огонь распространяется и может перекинуться на соседний торговый ряд, состоящий из киосков. Также создалась угроза пристроенному универсаму.
На место происшествия дополнительно выехали 8 пожарно-спасательных подразделений. Уже прибывшие на место расчеты были задействованы в недопущении распространения пожара, а также в работе с бензорезом. С его помощью пожарные смогли срезать замки на многих павильонах и проникнуть внутрь. Позднее на место возгорания стали приезжать предприниматели, чей товар оказался в огне. Люди самостоятельно спасали уцелевшие товары и складировали их на улице.
Возгорание происходило в магазине продуктов и хозтоваров. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2 часа чтобы полностью справиться с огнем. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют обстоятельства возгорания.

Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3Б

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