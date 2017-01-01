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Пьяный водитель улетел с эстакады в ЮЗАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
01:29
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Перевернулся автомобиль "Фольксваген". Иномарка двигалась по улице Поляны в сторону внутренней стороны МКАД. При съезде на кольцевую дорогу дорога делает крутой поворот налево. Водитель "Фольксвагена", двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением в повороте и врезался в отбойник. От удара машину подбросило в воздух, после чего иномарка перелетела через металлический отбойник и улетела вниз в овраг, несколько раз перевернувшись и сбив дерево. Водитель выбрался из автомобиля сам и не пострадал. Прибывшие сотрудн ки ГИБДД провели освидетельствование водителя "Фольксвагена". Мужчина оказался пьян. Позднее для эвакуации разбитой машины прибыл эвакуатор ГКУ АМПП. Водитель был задержан для дальнейшего разбирательства.

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