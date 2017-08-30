Грязь и мусор на автовокзале в Тосно под Санкт-Петербургом

Автор: Linushka01 Дата публикации: 20:48

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На автовокзале в Тосно, в 45 км от Питера водители автобусов устроили туалет и мусорку, а городское хозяйство не убирает.