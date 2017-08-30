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Главная  /  Репортажи  /  Грязь и мусор на автовокзале в Тосно под Санкт-Петербургом

Грязь и мусор на автовокзале в Тосно под Санкт-Петербургом

Автор:
Linushka01
Дата публикации:
20:48
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На автовокзале в Тосно, в 45 км от Питера водители автобусов устроили туалет и мусорку, а городское хозяйство не убирает.

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