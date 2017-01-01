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В столице морозно и пасмурно

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:06
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В столице морозно и пасмурно, в почве можно увидеть кристаллы льда. Атмосферное давление повышенное 754 мм.рт.ст., что плохо может сказаться на метеозависимых людях.

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