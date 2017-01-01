В столице морозно и пасмурно

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:06

15

15 0

В столице морозно и пасмурно, в почве можно увидеть кристаллы льда. Атмосферное давление повышенное 754 мм.рт.ст., что плохо может сказаться на метеозависимых людях.