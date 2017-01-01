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Главная  /  Репортажи  /  В городе Осинники в Кемеровской области с приходом зимы начали ремонтировать кровлю

В городе Осинники в Кемеровской области с приходом зимы начали ремонтировать кровлю

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:55
  • 10
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В городе Осинники в Кемеровской области с приходом зимы начали ремонтировать кровлю.

  • 10
  • 0

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