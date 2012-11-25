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Главная  /  Репортажи  /  В парке «Зарядье» стартуют праздничные мероприятия ко «Дню матери»

В парке «Зарядье» стартуют праздничные мероприятия ко «Дню матери»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:26
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Парк зарядье приглашает всех на праздничные мероприятия послещенные к празднику «день Матери».

  • 19
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