Ралли «Возрождение», посвященное Международному дню инвалида

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:53

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26 ноября, стартовало ралли «Возрождение», приуроченное к Международному Дню Инвалидов.

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197476

Организатором традиционного соревнования по автоспорту выступила Федерация Автомобильного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы и Московского Автомобильного клуба инвалидов МАКИ. Любительское авторалли, по международной классификации «дорожное ралли» это соревнования не на скорость, а на точность прохождения дистанции, они пользуются большой популярностью и имеют многолетнюю историю. Ралли «Возрождение» проводится более двадцати лет.Старт авторалли «Возрождение» в Марьино-картинг клубе. Дистанция длиной в 42 километра держалась в секрете до самого старта. Финиш ралли и объявление победителей состоятся по адресу: ул. Саянская, д. 2а. Будут награждаться призовые 6 мест в двух категориях: спортсмены-раллисты и спортсмены с ограниченными возможностями. РАМК вручит победителям подарочные карты помощи на дороге.