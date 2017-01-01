Ралли «Возрождение», посвященное Международному дню инвалида
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 13:53
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26 ноября, стартовало ралли «Возрождение», приуроченное к Международному Дню Инвалидов.
Старт авторалли «Возрождение» в Марьино-картинг клубе. Дистанция длиной в 42 километра держалась в секрете до самого старта. Финиш ралли и объявление победителей состоятся по адресу: ул. Саянская, д. 2а. Будут награждаться призовые 6 мест в двух категориях: спортсмены-раллисты и спортсмены с ограниченными возможностями. РАМК вручит победителям подарочные карты помощи на дороге.
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