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В некоторых районах столицы прошёл снег

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
13:53
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26 ноября в некоторых районах Москвы прошёл небольшой снег. Температура - 5° C. На дорожных табло выводится информация о гололедице.

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