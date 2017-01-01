"Мерседес" врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:31

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На юге Москвы во дворе жилого дома по улице Газопровод, д. 3 произошло ДТП. Водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по внутридворовому проезду не справился с управлением при спуске и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Лада". От удара задняя часть легкового автомобиля поднялась и повисла на капоте "Мерседеса". В результате аварии никто не пострадал.