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"Мерседес" врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:31
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На юге Москвы во дворе жилого дома по улице Газопровод, д. 3 произошло ДТП. Водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по внутридворовому проезду не справился с управлением при спуске и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Лада". От удара задняя часть легкового автомобиля поднялась и повисла на капоте "Мерседеса". В результате аварии никто не пострадал.

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