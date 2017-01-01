"Мерседес" врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:31
-
- 0
На юге Москвы во дворе жилого дома по улице Газопровод, д. 3 произошло ДТП. Водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по внутридворовому проезду не справился с управлением при спуске и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Лада". От удара задняя часть легкового автомобиля поднялась и повисла на капоте "Мерседеса". В результате аварии никто не пострадал.
- 0
Комментарии (0)