Автомобиль улетел с пешеходного моста в Балашихе-2
- Автор:
- AleksZ
- Дата публикации:
- 15:06
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Сегодня ранним утром, предположительно в 5-6 утра легковой автомобиль заехал на пешеходный мост в створе улицы Объединения со стороны Московского бульвара, проехал по нему через реку в сторону улицы Свердлова, и на выезде, врезавшись в бетонный блок, перевернулся на крышу в кювет. На земле видны следы крови. Мародеры пытались растащить содержимое багажника, но были отогнаны местными жителями. Коммунальщики подмели тротуар от осколков зеркал, стекла и пластика.
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