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Главная  /  Репортажи  /  Незаконное недропользование в Солнечногорском районе

Незаконное недропользование в Солнечногорском районе

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
16:24
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16.06.2017 Министерство экологии и природопользования МО в адрес ООО «СКХ» выдало предписание №4148/25/2017 об устранении выявленных нарушений, а именно:- не осуществлять работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых- добычи песчано-гравийного материала на участке месторождения «Заовражье» при строительстве нагульных рыбоводных прудов "для карасиков", в соответствии с лицензией на пользование недрами МСК 80064 ТЭ, до оформления документов, необходимых для использования соответствующего земельного участка в целях недропользования. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:09:0020127:21, 50:09:0020127:25 площадью 132,8402 га и 9,1617 га,Указанные земельные участки имеют категорию «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства».ООО "СКХ" является арендатором данных земельных участков с 2010 года у ООО «ЭкоСклад». Для получения лицензии арендатором был представлен проект, аж от 2007 года составленным ЗАО «ПКБ Гидропроект",что при геологическом изучении грунтов участков строительства прудов выявлены запасы гравийно-песчаного материала (ГПМ), являющегося водопоглащающими породами, подлежащими выемке в целях строительства проектируемых рыбоводных прудов до упора водоизмещающих пород в связи с необходимостью удержания водных объемов в границах прудов. Основные водоносные горизонты служащие для производственного и питьевого водоснабжения района, непосредственного на месторождении выходов на поверхность не имеют.Так же, после погашения работ по выемке песка и проведения технической рекультивации нарушенных земель образованная остаточная карьерная выемка будет использоваться под нагульный рыбоводный водоем. Судя по кадрам видеосъемки на участках ведется разработка карьера, только с одной целью, добычи песка, а не создание нагульных прудов для карасиков.В соответствии с федеральными законами: "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", "О недрах", "Земельного кодекса", что земли сельскохозяйственного назначения не могут использоваться в целях добычи полезных ископаемых. Следовательно, использование земель сельскохозяйственного назначения для иных целей, в частности для разработки карьера и добычи полезных ископаемых противоречит требованиям земельного законодательства. Но днём и ночью на Тимновском шоссе можно наблюдать вереницы грузовиков, которые вывозят песок с данного карьера.

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