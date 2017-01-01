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Морозно вечером в столице

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:23
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Морозно вечером в воскресенье в столице, но без осадков. Много людей гуляют, несмотря на мороз, который по ощущениям все -10 градусов, хотя показывают поодые сервисы -6.

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