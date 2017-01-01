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Концерт посвящённые Дню матери и юбилею РОО "Наши дети" прошёл во дворце имени А. П. Гайдара

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:34
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26 ноября во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара прошёл концерт посвящённый Дню матери и юбилею РОО "Наши дети". РОО "Наши дети" отмечает свой юбилей, и он удачно совпал с такой важной датой, ведь организация помогает многодетным семьям, семьям, имеющим в своем составе ребенка- или детей-инвалидов, работает с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, оставшимися сиротами или без попечения. Слово мама, для всех них значит очень многое. Дворец творчества в этой программе представляют коллектив эстрадного танца "Ника" и ансамбль "Лебёдушка", и других.

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