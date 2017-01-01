Морозная погода в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 18:48

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В столице в эти дни сохраняется морозная погода. Температура воздуха колеблется от минус 7 до минус 6 градусов. В городе отмечается порывистый ветер, что усиливает действие холода. На информационных щитах для автомобилистов установлены предупреждения о высокой вероятности образования гололедицы. При этом горожане все же выходят на прогулки в парки и скверы, несмотря на некомфортную погоду. Как сообщают синоптики, холода в столице продержаться недолго и в ближайшие дни возможно потепление. Температура повысится до 0 градусов.