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В Москве во дворе жилого дома на Базовской улице полиция нашла и обезвредила гранату

Автор:
today
Дата публикации:
19:46
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Утром, 26 ноября, на севере Москвы во дворе жилого дома полиция нашла и обезвредила боевую гранату.

  • 28
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