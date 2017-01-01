В Москве во дворе жилого дома на Базовской улице полиция нашла и обезвредила гранату

Автор: today Дата публикации: 19:46

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Утром, 26 ноября, на севере Москвы во дворе жилого дома полиция нашла и обезвредила боевую гранату.