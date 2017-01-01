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В воскресенье вечером мороз в столице ощутимее

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:00
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В воскресенье вечером мороз в столице ощущается всё сильнее. Снег сегодня не выпадал.

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