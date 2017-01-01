На арке Главного входа ВДНХ уже видны отреставрированные скульптуры

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На ВДНХ завершилась реставрация знаменитой скульптурной группы «Тракторист и колхозница» на арке Главного входа на ВДНХ. Специалисты почти освободили памятник от строительных лесов. Реставраторы провели целый комплекс работ. Им пришлось удалить разрушенную смальту, расчистить от плотных сажистых наслоений поверхности скульптуры, провести структурное укрепление бетонной основы монумента. При этом заделали трещины, восстановили утраченные основы и смальтовый набор, расчистили и заново покрыли памятник позолотой из медной выколотки, провели консервацию поверхности всей скульптуры. Монумент «Тракторист и колхозница» - своего рода визитная карточка арки главного входа ВДНХ. Обновление скульптуры на Главном входе ВДНХ началось в июле 2017 года. Арка, признанная объектом культурного наследия, как и скульптура, реставрируются впервые с момента открытия в 1954 году. Помимо этого, сейчас реставрационные работы на ВДНХ проводятся также на 29 объектах культурного наследия.