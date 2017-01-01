В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На арке Главного входа ВДНХ уже видны отреставрированные скульптуры

На арке Главного входа ВДНХ уже видны отреставрированные скульптуры

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:11
  • 21
  • 0

На ВДНХ завершилась реставрация знаменитой скульптурной группы «Тракторист и колхозница» на арке Главного входа на ВДНХ. Специалисты почти освободили памятник от строительных лесов. Реставраторы провели целый комплекс работ. Им пришлось удалить разрушенную смальту, расчистить от плотных сажистых наслоений поверхности скульптуры, провести структурное укрепление бетонной основы монумента. При этом заделали трещины, восстановили утраченные основы и смальтовый набор, расчистили и заново покрыли памятник позолотой из медной выколотки, провели консервацию поверхности всей скульптуры. Монумент «Тракторист и колхозница» - своего рода визитная карточка арки главного входа ВДНХ. Обновление скульптуры на Главном входе ВДНХ началось в июле 2017 года. Арка, признанная объектом культурного наследия, как и скульптура, реставрируются впервые с момента открытия в 1954 году. Помимо этого, сейчас реставрационные работы на ВДНХ проводятся также на 29 объектах культурного наследия.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
20:25 | Uwis
Сегодня в Москве самый холодный день осени
119 0
08:09 | Max_019
На Чермянской улице в административном здании произошел пожар
37 0
23.11 01:52 | Sargo
Близятся к завершению работы по реставрации арки главного входа ВДНХ
37 1
22.11 10:46 | Uwis
Близятся к завершению работы по реставрации арки главного входа ВДНХ