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Сегодня в Москве самый холодный день осени

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:25
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Несмотря на резкое похолодание, многие москвичи не стали сегодня сидеть дома - утеплились и пошли на свежий воздух.

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