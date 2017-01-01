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Главная  /  Репортажи  /  Ёлка и новогодний детский городок из горок и домиков появился в Чертаново

Ёлка и новогодний детский городок из горок и домиков появился в Чертаново

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21:16
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В столице полным ходом идёт подготовка к Новому году. В районе Чертаново Центральное, на улице Сумской, у расположенного рядом ТЦ "Глобал Сити" появился новогодний детский городок. На небольшой площадке разместили несколько горок и поставили небольшие домики со скамейками. Также рядом установили большую ёлку подсвеченную разноцветной электрогирляндой. Над всей площадкой протянули одноцветную электрогирлянду. Для полного ощущения приближающегося праздника не хватает лишь снега.

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