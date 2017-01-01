В Москве открыли сезон катков

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197500

В столице открыт сезон катания на коньках. Во многих районах столицы залили катки с искусственным льдом. В Юрловском проезде на северо-востоке столицы массовое катание доступно с 9.00 до 15.00 и с 20.00 до 23.00 с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье каток для жителей открыт с 9.00 до 15.00 и с 16.00 до 23.00. Технический перерыв предусмотрен с 15.00 до 16.00 ежедневно. С понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 на катке будет работать секция по хоккею центра досуга и спорта «Юность».Катки, как и в прошлые годы, оборудованы тёплой раздевалкой, прокатом коньков, туалетами, автоматами со снеками и водой, точками питания.