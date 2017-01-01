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Главная  /  Репортажи  /  С 27 ноября съезд с Николоямской набережной на Садовое кольцо будет закрыт

С 27 ноября съезд с Николоямской набережной на Садовое кольцо будет закрыт

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:53
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В центре Москвы в Таганском районе с 27 ноября меняется схема движения транспорта. Отныне съезд с Николоямской набережной на внешнюю сторону Садового кольца будет закрыт. Данная мера связана с оптимизацией дорожного движения. Ранее в этом месте собирались внушительные пробки, а также место выезда на Николоямскую набережную было аварийным. Специалисты ЦОДД рекомендуют автомобилистам, чтобы выехать на Садовое кольцо, проследовать дальше до Андроньевской набережной где воспользоваться уже существующим выездом на Костомаровский мост где вернуться на Садовое кольцо через Верхнюю Сыромятническую улицу.

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