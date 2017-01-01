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"Прощай, осень!" - осенний бал на Моховой 15 в Санкт-Петербурге

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:56
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В Петербургском Доме национальностей на улице Моховая, дом 15 по инициативе УНКА (украинская диаспора) прошёл творческий вечер. Вел вечер известный певец и композитор Валентин Иващенко. На нем выступили не только украинцы Санкт-Петербурга, но и самодеятельные артисты грузинской диаспоры, ингерманландцы, армянин, казаки... Возможно появилась добрая традиция - проводить совместные концерты представителей разных культур. За окном дождь сменялся снегопадом - но у природы нет плохой погоды.

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