"Прощай, осень!" - осенний бал на Моховой 15 в Санкт-Петербурге
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 21:56
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- 15
В Петербургском Доме национальностей на улице Моховая, дом 15 по инициативе УНКА (украинская диаспора) прошёл творческий вечер. Вел вечер известный певец и композитор Валентин Иващенко. На нем выступили не только украинцы Санкт-Петербурга, но и самодеятельные артисты грузинской диаспоры, ингерманландцы, армянин, казаки... Возможно появилась добрая традиция - проводить совместные концерты представителей разных культур. За окном дождь сменялся снегопадом - но у природы нет плохой погоды.
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