Ремонт и утепление фасада жилого дома на востоке столицы

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Один из жителей задал вопрос в обсуждениях района: что случилось с кирпичной кладкой на фасаде дома? Он подумал, что она отвалилась до второго этажа. На самом деле нет слоя кирпичной кладки до четвёртого этажа. Но кирпичи отвалились не сами, им помогли рабочие, судя по строительной люльке, которая стоит внизу и судя по наличию рядом строительного материала. Вероятно, будут утеплять стену дома.