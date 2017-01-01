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Ремонт и утепление фасада жилого дома на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:14
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Один из жителей задал вопрос в обсуждениях района: что случилось с кирпичной кладкой на фасаде дома? Он подумал, что она отвалилась до второго этажа. На самом деле нет слоя кирпичной кладки до четвёртого этажа. Но кирпичи отвалились не сами, им помогли рабочие, судя по строительной люльке, которая стоит внизу и судя по наличию рядом строительного материала. Вероятно, будут утеплять стену дома.

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