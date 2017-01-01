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Главная  /  Репортажи  /  На Манежной площади в центре Москвы наряжают гирляндами новогодние ёлки

На Манежной площади в центре Москвы наряжают гирляндами новогодние ёлки

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
22:20
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На Манежной площади в центре Москвы наряжают светящимися гирляндами новогодние ёлки.

  • 9
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