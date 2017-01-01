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В Череповце упал метеорит! ВИДЕОФАКТ с юмором

Автор:
Dmitry_Salnikov
Дата публикации:
09:36
  • 34
  • 0

На территории предприятия Череповца упал метеорит или другой неопознанный летающий объект! Руководство предприятия усердно скрывает данный факт!

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

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