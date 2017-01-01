Автомобиль врезался в столб на Варшавском шоссе: водитель погиб

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 125, автомобиль "Ниссан Кашкай" врезался в мачту городского освещения. Иномарка двигалась по Варшавскому шоссе в сторону центра, водитель не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в столб. От сильного удара кузов автомобиля деформировался, водитель оказался зажатым в салоне автомобиля, от полученных травм он скончался на месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи, пожарные и спасатели. Причины ДТП установит следствие.