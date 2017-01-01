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Бесплатные катки начали появляться в столичных районах Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
26.11 23:03
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В столичных районах начали появляться бесплатные катки. Один из таких открылся на днях в Чертаново Центральное. Специально обустроенная площадка оборудована всем необходимым, качество льда поддерживается специальной морозильной установкой. Рядом с катком есть раздевалка, где все желающие могут переодеться и оставить вещи в камерах хранения. На выходных на каток пришли десятки человек и свободного места для катания практически не было. Площадка разделена на две зоны, в одной люди могут спокойно кататься, в другой установлены ворота, где любители могут сыграть в хоккей.

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