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Морозный вечер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
26.11 23:28
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В столице очень холодно и морозно. Людей из-за такой погоды на улицах очень мало.

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